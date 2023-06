Svanisce il sogno scudetto

Non è riuscita l'impresa al Tikitaka Planet C5 Francavilla sconfitto in gara 3 della finale scudetto di calcio a 5 femminile dal Bitonto. La bella del Palapansini di Giovinazzo è finita 6-2 e ad alzare la Coppa cucendosi il tricolore sulle maglie sono state le giocatrici pugliesi trascinate dalla tripletta di Renatinha. Al Francavilla, invece, non è bastata l'ottima prestazione di Vanin che ha messo a segno due reti.

BITONTO-TIKITAKA FRANCAVILLA 6-2 (3-1 pt)

MARCATRICI: p.t. 13’04” Renatinha (B), 17’08” Diana Santos (B), 18’10” Vanin (T), 19’01” Luciléia (B), s.t. 3’32” Vanin (T), 14’29” Luciléia (B), 14’57” Renatinha (B), 19’47” Renatinha (B)