Tangenti Comune Pescara, anche Trisi in silenzio

Anche il dirigente del settore Lavori pubblici del Comune di Pescara, Fabrizio Trisi, si è avvalso della facoltà di non rispondere all’interrogatorio di garanzia nell'ambito dell'inchiesta della procura della Repubblica adriatica riguardante presunti appalti truccati e droga al Comune.

Trisi è stato arrestato lunedì scorso insieme all'imprenditore Vincenzo De Leonibus e a due pusher.

Rinchiuso in carcere a Chieti, il dirigente comunale ha preferito la via del silenzio davanti al giudice per le indagini preliminari Fabrizio Cingolani.

Nell'inchiesta, che conta oltre dieci indagati, i reati contestati a vario titolo sono corruzione, turbata libertà degli incanti, peculato, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, oltre a un presunto episodio di finanziamento illecito ai partiti.

In mattinata anche De Leonibus, nell'interrogatorio di garanzia in carcere a Pescara, ha scelto la via del silenzio in attesa che i suoi legali possano esaminare le carte.