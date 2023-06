Tangenti Comune Pescara, indagato non risponde al gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere, l'imprenditore Vincenzo De Leonibus, arrestato lunedì scorso insieme a Fabrizio Trisi, dirigente del settore Lavori pubblici del Comune di Pescara, e a due spacciatori, nell'ambito di un'inchiesta della procura della Repubblica adriatica riguardante presunti appalti truccati e droga nell’ente.

Rinchiuso in carcere a Pescara, De Leonibus ha scelto la via del silenzio davanti al giudice per le indagini preliminari Fabrizio Cingolani.

Presenti all'interrogatorio anche i pubblici ministeri titolari dell'inchiesta, Luca Sciarretta e Anna Benigni.

"Il mio assistito - ha confermato uno dei legali di De Leonibus, l'avvocato Augusto La Morgia - si è avvalso della facoltà di non rispondere. Non abbiamo i documenti, dobbiamo esaminarli perché ne sono davvero tanti. Non abbiamo le carte, le abbiamo chieste e ancora non le abbiamo ottenute”.

“Sono scatoloni di carte, che - ha ribadito il legale, che assiste assieme al collega Sergio Della Rocca - dobbiamo esaminare e, quindi, quando le avremo lette sapremo fare una valutazione più compiuta. Inoltre, il mio assistito è in una condizione psicologica che potete immaginare. Avvieremo, quindi, un’interlocuzione nei prossimi giorni con l'ufficio del pubblico ministero per cercare di chiarire la sua posizione".

In programma oggi nei carceri di San Donato a Pescara e Madonna del Freddo a Chieti anche gli altri interrogatori di garanzia degli arrestati nell'ambito dell'operazione della Guardia di Finanza sul presunto giro di mazzette e cocaina.

Intorno alle 9.15 sono giunti gli avvocati Gianluigi Amoroso per Pino Mauro Marcaurelio e Roberto Serino per Vincenzo Ciarelli, i due spacciatori coinvolti.

Di seguito, a Chieti, l’interrogatorio del dirigente del Comune Fabrizio Trisi, assistito dall'avvocato Marco Spagnuolo.