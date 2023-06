Test antidroga in Municipio su base volontaria

Controlli antidroga su base volontaria e con tutte le accortezze del caso per consiglieri e assessori comunali. Il sindaco di Pescara Carlo Masci scrive alla ASL del capoluogo per chiedere di valutare l'attivazione di un protocollo simile a quello già previsto per la Polizia municipale. La richiesta arriva dopo l'inchiesta che ha coinvolto il Comune di con l'arresto del dirigente dei Lavori pubblici Fabrizio Trisi accusato di aver accettato droga in cambio di favori negli appalti. "L'amministrazione comunale si è trovata a dover fronteggiare una situazione inattesa in materia di tossicodipendenza", scrive Masci al direttore generale dell'ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi. Da qui la richiesta convergere su un protocollo che richiami quello già attivato per gli agenti della polizia municipale. Controlli su base volontaria per consiglieri comunali e assessori. "Con tutte le accortezze del caso", precisa Masci. "Il controllo- spiega il sindaco- risponde in primo lungo a un criterio di tutela degli amministratori e della loro libertà dai condizionamenti dovuti a cause esterne".