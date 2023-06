Tre rapine in una notte, 24enne in manette a Pescara

Una rapina messa a segno e altre due tentate, a danno di automobilisti, tutto in una notte a Pescara. Protagonista dei fatti un romeno, 24enne con precedenti, arrestato dai carabinieri di Pescara e Chieti. Il primo tentativo è stato segnalato alle ore 23. Il rumeno ha minacciato un ragazzo con un coltello, lungo circa 30 centimetri, imponendo al

giovane di consegnargli il ciclomotore appena parcheggiato ad un distributore di sigarette di via degli Aprutini nel capoluogo adriatico. Il ragazzo, per nulla intimorito, è salito di fretta a bordo del mezzo ed è riuscito a fuggire. Poco dopo, stessa situazione nella stessa area, ma ai danni di una giovane alla guida di un'auto. La ragazza fortunatamente è riuscita ad allontanarsi dal 24enne armato di coltello. Al terzo tentativo il romeno è riuscito nell'intento d'impossessarsi di un'auto, una Opel Crossland guidata da una signora. La donna minacciata dal malvivente ha consegnato il veicolo, terrorizzata.

Una volta scampato il pericolo, la signora ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine sottolineando che nel mezzo appena sottratto è stato installato un sistema satellitare Gps dall'agenzia assicurativa. In pochi istanti i carabinieri hanno localizzato il veicolo diretto in diversi comuni della provincia teatina. Al rientro a Pescara, verso l'una e mezza, ad attendere il rapinatore, all'altezza di via Tirino, un'auto di pattuglia dei carabinieri. La Giulietta del nucleo operativo radiomobile è stata speronata dal delinquente che ha finito la sua corsa schiantandosi, con l'auto rubata, contro una parete di una abitazione e poi su una vettura parcheggiata. Circondato da quattro auto dell'Arma e dai carabinieri di Chieti e di Pescara, il malvivente è sceso prima puntandosi il grosso coltello alla gola e poi brandendolo contro i militari. Vista la situazione di pericolo, un carabiniere ha estratto il taser, la pistola ad impulsi elettrici, esplodendo un solo colpo in direzione del rapinatore e colpendolo al lato sinistro del corpo. Il 24enne è stato immobilizzato, disarmato e ammanettato. Una volta arrestato, il rapinatore è stato portato nel carcere San Donato di Pescara. Il 24enne dovrà rispondere di due tentate rapine e di una rapina consumata oltre alle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi atte ad offendere.