Trekking sulla Costa dei Trabocchi

Trekking e tour, in bici e a piedi, visita a borghi e luoghi d'arte, degustazioni, pic-nic, il Trabocchi game, per pedalare non solo sul mare. Una tre giorni lungo la Via verde della Costa dei Trabocchi, dal 2 al 4 giugno per 'Art, bike and run + wine'.

Fulcro della manifestazione è il village allestito a Fossacesia Marina (Chieti) nell'area dell'ex stazione ferroviaria. All'interno della manifestazione 'Trabocchi active', programma di attività proposto dal Gal Costa dei Trabocchi.

Ogni giorno visite alle Riserve naturali, ai luoghi d'arte, ai borghi, esperienze sul trabocco, le colazioni con la storia, la possibilità di raggiungere la costa con un treno storico.

Per la sezione outdoor la proposta spazia fra barca a vela, kayak sul mare e avventura su un aereo ultraleggero da turismo. Non da meno il programma delle degustazioni, nato da una sinergia fra Pro loco Unpli Chieti, comitato provinciale Unpli Chieti Aps e diverse Pro loco del territorio.

Con momenti dedicati all'aperitivo frentano, alla vera pasta alla mugnaia, al bocconotto, alle pallotte cac' e ove, alla ventricina, al piccante di Filetto, alle "ndernappe" di Monteodorisio - una pasta "povera" di farina, crusca e acqua - alla sfogliatella di Villafonsina. In programma anche il Trabocchi Game-Caccia ai tesori del territorio.

Un'esperienza in bici nella quale ci si contende la vittoria scoprendo le meraviglie che abbracciano un territorio che va dalla Costa dei Trabocchi alle falde della Maiella.

Il Trabocchi game è anche occasione per scoprire i percorsi della Rete ciclabile dei Trabocchi: 300 chilometri fra costa e colline del vino, su strade secondarie già esistenti, a basso traffico. Si parte venerdì 2 giugno alle 15 con l'inaugurazione dell'area e l'avvio delle attività, dibattiti su "La Costa dei Trabocchi per unire il territorio" e "Turisti ciclisti-Mobilità nell'esperienza dei viaggiatori italiani".

La manifestazione è promossa da Legambiente in collaborazione con Camera di Commercio Chieti Pescara e Gal Costa dei Trabocchi. Partner istituzionali sono Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Comune di Fossacesia con il patrocinio dei comuni della Costa dei Trabocchi.