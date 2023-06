Truffa all'Inps e a un'agenzia interinale, 16 denunciati nel chietino

Acquistavano, con prestanome, quote di società in crisi, ne variavano sede, oggetto e capitale sociale per poi portarle al fallimento, non prima di aver ottenuto notevoli vantaggi fiscali con false fatture. Per truffa, ai danni dell'Inps e di un'agenzia di lavoro interinale, frode fiscale e bancarotta fraudolenta 16 persone sono state denunciate dai finanzieri del comando provinciale di Chieti.

Le indagini della tenenza di Ortona, coordinate dalla procura di Lanciano, sono cominciate nel 2018 da una società finita nel mirino del gruppo di presunti truffatori che ne avevano spostato la sede a San Vito Chietino e aumentato fittiziamente il capitale sociale, portato da 3 mila a 45 mila euro. In questo modo l'azienda poteva presentarsi come solida sul mercato. In realtà, come ricostruito dai finanzieri, la società era una “cartiera”, cioè era stata costituita solo per emettere fatture per operazioni inesistenti a favore di un gruppo di imprese riconducibili a un'unica persona.

La stessa procedura, come accertato dalle indagini, è stata seguita dagli indagati per altre due società e per una ditta individuale che avevano in comune capitali fittizi, assenza di una vera struttura aziendale, limitata operatività nel tempo e mancato assolvimento degli obblighi tributari.

Le tre società cartiere, poi portate al fallimento, e la ditta individuale sono state usate per emettere fatture per operazioni inesistenti per oltre 1,1 milioni di euro per consentire a terzi di evadere, tra l'altro, oltre 240 mila euro di Iva.

Dei raggiri è rimasta vittima una locale agenzia di lavoro interinale che aveva fornito alla società di San Vito Chietino personale poi mai impiegato. I lavoratori, venivano scelti e assunti e pagati per fittizi lavori di pulizia e sanificazione direttamente dalla societa' di lavoro interinale, alla quale la società committente non ha mai corrisposto i compensi per un importo complessivo di oltre 37 mila euro. I lavoratori “fantasma”, infine, una volta interrotto il rapporto con la società, richiedevano all'Inps il contributo per la disoccupazione, traendo così in inganno anche l'Ente previdenziale.