Usura e spaccio, in carcere coppia pescarese

Usura aggravata, estorsione e spaccio: sono le accuse mosse nei confronti di una coppia pescarese arrestata oggi dalla polizia della città adriatica.

I poliziotti hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini su richiesta della procura della Repubblica.

Il provvedimento restrittivo dispone la custodia in carcere di un 37enne pescarese pluripregiudicato e gli arresti domiciliari per sua moglie di 32 anni.

Le indagini sono partite ad aprile dello scorso anno, a seguito della denuncia di un imprenditore pescarese, esasperato dalle vessazioni di cui era vittima.

L’uomo ha ammesso di fare uso di sostanze stupefacenti da alcuni anni, raccontando alla polizia di acquistare cocaina dalla coppia indagata al prezzo di 100 euro per ogni dose da 0,5 grammi di stupefacente, per una media di oltre mille euro al mese.

Le cessioni sarebbero avvenute a casa della donna e alla presenza del marito. Ben presto, l’imprenditore si è trovato in condizioni di ristrettezze economiche e i due indagati ne avrebbero approfittato per prestargli del denaro, pattuendo la restituzione con interessi usurari, hanno spiegato gli investigatori.

A fronte di un debito di 3 mila euro, la coppia si sarebbe fatta promettere dalla vittima la consegna di 6 mila, poi 7 mila e infine 8 mila euro con cadenza pressoché mensile.

Dall’esito delle indagini, condotte dalla squadra mobile di Pescara, l’imprenditore avrebbe versato ai coniugi oltre 13 mila 500 euro, ma anche dopo questi pagamenti gli indagati, in più occasioni, lo avrebbero minacciato di morte anche con l’intenzione di divulgare presunti dettagli compromettenti della vittima, qualora non avesse ottemperato alle ulteriori richieste di denaro.

L’uomo sarebbe stato minacciato anche per strada, a seguito di veri e propri appostamenti e attraverso avvertimenti fatti ai suoi vicini di casa e conoscenti, fino a maggio scorso.

I poliziotti della Volante, guidati dal commissario capo Pierpaolo Varrasso, oltre a documentare le vessazioni, il mese scorso sono riusciti ad arrestare in flagranza la 32enne trovata in possesso di sostanze stupefacenti in casa.

La giovane era tornata in libertà dopo la convalida dell’arresto, ma oggi è di nuovo agli arresti domiciliari, mentre il marito è finito in carcere.