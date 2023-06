Viadotti A24, oggi la sentenza

Al tribunale di Teramo, oggi, l'ultima udienza del processo, con rito abbreviato, su sicurezza e manutenzione dei sette viadotti del tratto teramano della A24. Lo scorso 16 maggio si erano concluse le arringhe di tutti gli avvocati difensori, oggi il dibattimento si è aperto con le controrepliche dei Pm. La pubblica accusa ha chiesto una condanna a 3 anni per Carlo Toto, il patron della Toto Holding che controlla Strada dei Parchi, e rispettivamente a 3 e a 2 anni anche per altre figure apicali della concessionaria autostradale. La sentenza è attesa in giornata.