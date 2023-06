Zeman blocca il Foggia

Un pari che forse sa di successo per gli uomini di Zeman, attesi giovedi dal pubblico amico per giocarsi la finalissima playoff. Un'arma in piu' per gli abruzzesi. Rompeva subito il ghiaccio il Foggia allo Zaccheria: scarico laterale in area per Schenetti che smista all'indietro per Petermann. Il sinistro dal limite del capitano rossonero non perdona il poco reattivo Plizzari. Spiritati i satanelli che lambiscono il bis all'undicesimo. Peralta pennella dalla corsia mancina, Ogunseye a due passi dalla linea di porta centra in pieno il legno. Al 13esimo shoot di Gozzi stornato in corner: è un avviso ai naviganti. Al 21esimo braccio alto di Kontek sul tiro di Aloi: Tremolada concede il penalty al Delfino. Dal dischetto il destro di Rafià è una sentenza: spiazzato Dalmasso. Il portiere pugliese nega al 26esimo il 2 a 1 all'ex Merola. Al 30esimo goal annullato a Cuppone: confermata anche dal Var la posizione di off-side. La Dea è davvero bendata per i rossoneri bloccati dall'ennesimo palo al 45esimo. Sul cross di Bjarkason tuffo a pelo d'erba di Schenetti, murato dal solito legno. Ad inzio ripresa Zeman muta il tridente affidandosi a Lescano e Kolay: fuori Merola e Delle Monache. Novità tra i pali: D'aniello rimpiazza l'acciaccato Plizzari. Mosse che ripagano subito il boemo: al 49esimo sugli sviluppi di un corner, Mesik serve Lescano, il Gaucho anticipa Kontek e d'esterno destro infila il pallone alle spalle di Dalmasso. Gara adrenalinica:al 60esimo Bjarkason triangola con Ogunseye superando D'Aniello, statuaria la terza linea adriatica. Al 74esimo D'Aniello sventa in corner il tracciante di controbalzo dell'islandese Bjarkason.