9 kg di droga in casa, arrestato un ventenne

La Guardia di Finanza della Tenenza di Ortona ha tratto in arresto un 20enne di Francavilla al Mare e sequestrato circa 9 Kg di sostanze vietate oltre a capi di abbigliamento contraffatti. Le fiamme gialle ortonesi, con l'ausilio delle unità cinofile, hanno effettuato un blitz nell'abitazione del 20enne francavillese e nel corso della perquisizione, grazie al fiuto del cane Dafil, hanno rinvenuto circa 2 kg di hashish e marijuana, oltre a 8 grammi di cocaina. La perquisizione è stata estesa anche al garage in uso al giovane dove, in un armadio, è stato recuperato un borsone contenente 71 panetti di hashish e altri 3 borsoni con cinture, scarpe, giubbini, felpe, jeans e Airpods contraffatti di noti marchi.