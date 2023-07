Aggressione omofoba sul lungomare

Un'aggressione omofoba ha scosso la notte pescarese, tra sabato e domenica. Siamo sul lungomare di Pescara, intorno alle 3 e 30, un ragazzo di Roseto, 35 anni racconta di essere stato colpito in faccia da un ventenne all'uscita di uno stabilimento balneare. In corso, in un'altra struttura, nelle vicinanze, una serata gay friendly. L'aggressore gli avrebbe chiesto usando termini offensivi se fosse omosessuale. Il rosetano, insieme a un amico, risponde di sì, a quel punto, il ventenne gli avrebbe sferrato un pugno in pieno volto per poi fuggire. Per la vittima si sono rese necessarie le cure al pronto soccorso di Pescara, ha riportato ferite al labbro, una forte contusione alla guancia e all'occhio sinistro. Il giovane si è sottoposto a una visita da un oculista per escludere danni alla vista. Non avrebbe riportato lesioni significative. Indicazioni potrebbero arrivare dalle telecamere di videosorveglianza