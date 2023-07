Ancora un mistero la morte di Anna Maria D'Eliseo

Ad un anno dalla tragedia di contrada Iconicella a Lanciano resta un mistero la morte di Anna Maria D'Eliseo, la bidella 60enne trovata morta in casa il 15 luglio 2022. Il giudice Massimo Canosa ha prorogato di 6 mesi le indagini, su richesta dei pubblici ministeri Serena Rossi e Francesco Carusi che attendono gli esami del Ris sui cavi che stringevano il collo della donna.

Un gesto volontario secondo il marito, Aldo Rodolfo di Nunzio ritenuto invece colpevole dalla pubblica accusa. La vittima non soffriva di depressione, anzi aspettava con gioia il matrimonio della figlia la settimana successiva. Non ha lasciato messaggi, e parenti e amici sono convinti che non avesse alcuna intenzione di togliersi la vita.