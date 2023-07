Ancora un'aggressione al pronto soccorso

Ancora un episodio di violenza ai danni degli operatori del pronto soccorso di Chieti. Una coppia di fidanzati è arrivata in ospedale con traumi lievi per un incidente non grave. Ai due è stato assegnato il codice verde ma da subito hanno manifestato insofferenza per l'attesa. Lui, un 38enne del posto, ha chiesto un caricabatterie per il telefono, che gli operatori non avevano: a quel punto si è scatenata la furia e ha preso a pugni il vetro del triage che non è andato in pezzi per miracolo. E' stato necessario l'intervento dei Carabinieri per calmarli. Sono risultati positivi al test etilico. L'uomo è stato denunciato ma resta altissima preoccupazione. In servizio c'erano 2 medici e 7 infermieri per 80 pazienti, di cui 5 in codice rosso.