Attesa per Vlahovic

Lo chiamano effetto domino, manco fosse un gioco di società, una sorta di Monopoli o Mercante in Fiera. Nel nostro caso parliamo di soldi veri, milioni come se piovesse, da far saltare il banco. La Juve partecipa interessata al valzer delle punte ma non può condurre la danza, deve limitarsi a sentire la musica. Attore non protagonista per ora la Vecchia Signora ma spettatrice interessata. Spera di piazzare il serbo Vlahovic, ex bomber con le polveri bagnate per palese mancanza di affinità elettiva col Conte Max. Il trainer labronico ha scelto Lukaku ( al limite anche David del Lille): terminale ideale per il suo poco spettacolare 3-5 2. Con l'ex gigliato il feeling non è mai nato: Dusan chiedeva un 4-3-3 iper offensivo ( alla Fiorentina giocava questo tipo di calcio), Allegri privilegiava la ripartenza e l'attacco alla profondità'. Lukaku adatto a questo tipo di calcio, molto meno Vlahovic. Tutto giusto ma c'è un problemino: alla Juve mancano i soldi. Deve vendere per comprare. Torniamo quindi al possibile valzer. Mbappè lascerà Parigi: gli arabi gli hanno offerto una montagna di soldi ( 700 milioni di ingaggio) girandone anche 300 al Psg per il cartellino ( fra un anno va in scadenza). Va attesa la replica del Real Madrid. Va poi reperito il sostituto: Luis Henrique insegue Kane ( braccato da mesi dal Bayern) e Oshimen ( ma De Laurentiis spara ad alzo zero: valuta 200 milioncini il nigeriano). Se fallisse l'assalto ai due fuoriclasse dell'area di rigore, il serbo se la giocherebbe con Kolo Muani ( in uscita da Francoforte). La Juve fa anche altri ragionamenti: Dusan potrebbe interessare anche il Bayern di Monaco ( se fallisse il forcing su Kane) o al Tottenham ( vedovo del suddetto bomber di Sua Maestà). Con i 60 milioni rimediati per Vlahovic i bianconeri potrebbero girarne 40 al Chelsea per assicurarsi Big Rom ( in febbrile attesa ci dicono ndr). In tempo di vacche magre butta così: nervi saldi e infinita pazienza. Se si costruisse la casa della felicità, la stanza più grande sarebbe la sala d’attesa.