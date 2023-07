Auto contro moto, morto un 42enne

Domenica di sangue sulle strade abruzzesi e molisane. L'incidente più grave è avvenuto questo pomeriggio ad Ortona, sulla Statale 16 all'altezza del Lido Riccio. Nel frontale tra un'auto e una motocicletta ha avuto la peggio il conducente della due ruote, un 42enne residente a Perano ma originario di Atessa, deceduto al pronto soccorso dell'Ospedale di Pescara dove era stato trasportato in condizioni disperate dall'elisoccorso. Elicottero del 118 che è stato impegnato anche in mattinata nell'incidente avvenuto a Montenero di Bisaccia, in Molise. Trasportato in gravi condizioni, sempre all'Ospedale di Pescara, il 33enne motociclista residente a Dogliola ma di origini marocchine che attorno alle 10.30 si è scontrato con una vettura sulla Statale 16 verso Petacciato. L'uomo, in codice rosso, ha riportato fratture multiple. Da una prima ricostruzione dei carabinieri e da alcune testimonianze sembra che il conducente del SUV, un 70enne di San Salvo, abbia tagliato la strada alla moto svoltando verso il mare dove non è consentito. Due ruote che sopraggiungeva da dietro in fase di sorpasso.

Nelle immagini l'incidente avvenuto a Montenero di Bisaccia