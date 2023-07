Auto nella scarpata, muore dirigente della Poliservice

E' di un morto e due feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata lungo la strada di montagna che conduce alla Fonte del Peschio, in località Pretara di Isola del Gran Sasso, nei pressi delle Sorgenti dell'Acquedotto del Ruzzo. La vittima è Gabriele Ceci, 53 anni, direttore generale della Poliservice, partecipata di servizi ambientali dei comuni della Val Vibrata. Le tre persone erano a bordo di un fuoristrada Toyota Land Cruiser della Ruzzo Reti per una visita istituzionale uscito di strada e precipitato lungo un pendio, finendo la corsa contro un albero. Difficile il recupero del mezzo da parte dei vigili del fuoco. Intervenuta anche l'eliambulanza del 118 che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Condoglianze alla famiglia Ceci sono arrivate anche dal presidente della giunta regionale Marco Marsilio.