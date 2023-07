Auto si ribalta sull'A14. Due feriti

Una Volvo Station Wagon, con a bordo una coppia e un bambino di rientro in Germania, si è ribaltata mentre viaggiava nel tratto teramano della A14. Per cause ancora da accertare, l'uomo che era alla guida ha perso il controllo del mezzo che, dopo essersi ribaltato e aver percorso diverse decine di metri sull'asfalto, si è fermato capovolto sul tettuccio. Per fortuna non sono state coinvolte altre autovetture. Ad avere la peggio la donna e il ragazzino di 10 anni, trasportati presso l'ospedale di Sant'Omero per le cure del caso. Il conducente dell'auto non ha avuto esigenza del soccorso sanitario. A bordo dell'auto c'era anche un cane di piccola taglia che, spaventato, è fuggito lungo l'autostrada. La carreggiata in direzione Ancona è rimasta aperta al traffico veicolare su una sola corsia di marcia, fino al termine delle operazioni di intervento e dei rilievi dell'incidente da parte della Polizia Autostradale del VII tronco di Città Sant'Angelo.