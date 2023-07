Caldo senza tregua

Temperature ancora altissime in tutto l'Abruzzo. Pescara sarà fino a domani tra le città con il bollino rosso del Ministero della Salute. Il livello 3 dichiarato dal Ministero indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui soggetti a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

L'ondata di calore ha causato danni alle linee elettriche e agli impianti di distribuzione a Vasto. Sono al lavoro otto tecnici e 30 operativi di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione. La società ha attivato una task force che, oltre ai tecnici già mobilitati, include 12 squadre di impresa e quattro laboratori mobili pervenuti anche da altre regioni.

In attivazione una power station nel comune di Vasto per mitigare l'impatto dei disservizi. Gli interventi sono realizzati in coordinamento con le istituzioni locali, le prefetture e la Protezione civile regionale.