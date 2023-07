E' stato affidato al servizio veterinario della Asl il capriolo investito da un'automobile a Vasto, in Via Cunicella. L'autista del mezzo, incurante dell'incidente, ha lasciato l'ungulato agonizzante per strada. Si tratta di un giovane esemplare femmina soccorso dai ragazzi della protezione civile. Sarebbe fuori pericolo. E' il secondo episodio nel giro di 48 ore.