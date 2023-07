Carosone buonanima avrebbe già pronta la base per il titolo. Ovviamente “Caravan Petrol”. Qui pero' non si comprano cammelli, parafrasando la celebre canzone partenopea, ma campioni di calcio. Dopo la Cina ora è l'Arabia il nuovo paradiso dei Dioscuri in scarpe bullonate. Lascia la capitale Milinkovic Savic: beffata la Juve, il serbo ha preferito i petrodollari al fascino della Vecchia Signora. Triennale da 60 milioni netti complessivi per il Sergente pronto a difendere i colori dell'Al Hilal. Saranno 40 invece quelli destinati al patron Lotito. Che avrebbe gia' individuato la mezzala giusta per rimpiazzare l'ex icona laziale. E' il napoletano Zielinsky, chiesto a più riprese da Sarri, ma anche in questo caso casca l'asino, anzi il petrolio. Perchè il polacco potrebbe andarsene dagli sceicchi disposti a garantirgli quasi 40 milioni fino al 2026. Apriti cielo ! Chi spera negli arabi è la Juve visto che Pogba, o ciò che resta di lui, è inseguito dagli sparvieri del deserto. Fine settimana dedicato piu' ai contratti che alla Mecca, con il transalpino turista non per caso a Gedda. I due club più ricchi lo corteggiano da almeno un mese ( prima era stata sondata la sua agente Pimenta): cifre blu anche in questo caso. Triennale da 150 milioni per convincerlo a lasciare Torino. Giuntoli se lo augura: con i soldi risparmiati dello stipendio e quelli del cartellino, potrebbe portarsi a casa calciatori più funzionali al progetto. Berardi e De Paul ad esempio. La campagna araba non finisce qui: sondati anche italiani all'estero. Dopo Verratti ( il pescarese tituba ndr) ora tocca Zaniolo, fantasista del Galatasaray di Istanbul. L'Al Hilal avrebbe contattato il suo agente Vigorelli offrendo un quadriennale da 30 milioni netti a stagione per l'ex romanista. Un altro ( come Milinkovic) che sognava di indossare la maglia della Juve. Parole, parole, parole: qui ci vuole Mina, non Carosone.