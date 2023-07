Carcere Pescara, un altro agente aggredito

Ancora un episodio di vilenza all'interno del carcere di Pescara

Nella giornata di ieri un detenuto ha preteso di andare nell'ufficio matricola senza autorizzazione e senza essere accompagnato. Di fronte al diniego dell'agente, il recluso ha dato una testata al viso del poliziotto ferendolo a 5 denti. A confermare la notizia è il segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria che ha espresso solidarietà all'agente ferito.

"Quest'ultimo episodio deve far riflettere i vertici dell'istituto e della regione - ha aggiunto - Ci vuole una completa inversione di rotta nella gestione delle carceri, siamo in balia di questi facinorosi. Facciamo appello anche alle autorità politiche regionali e locali: in carcere non ci sono solo detenuti, ma operano umili servitori dello Stato che attualmente si sentono abbandonati dalle istituzioni", ha concluso il leader del Sappe.