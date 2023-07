Contadino muore schiacciato dal trattore

Un uomo di 83 anni è morto in seguito ad un incidente agricolo avvenuto in mattinata a Città Sant'Angelo. L'anziano, secondo le prime informazioni dei soccorritori, era al lavoro in campagna di sua proprietà, su un trattore cingolato, nella zona di strada San Vittorito, quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe stato sbalzato dal mezzo ed avrebbe sbattuto la testa. Lanciato l'allarme, sul posto è subito arrivato il personale sanitario, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Pescara. Accertamenti a cura dei carabinieri.