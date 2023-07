5 piante di marijuana di circa 150 centimetri di altezza con un sistema di irrigazione programmata e di lampade per l'illuminazione artificiale: la piccola piantagione è stata scoperta dai carabinieri in casa di una giovane coppia a Manoppello. Operaio di 27 anni lui, studentessa di 22 anni lei. I due sono stati arrestati in flagranza per produzione e detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.