Condanne a 7 anni per l'aggressione a Cristian Cipressi

L'aggressione avvenne nella notte fra 25 e il 26 febbraio di sei anni fa davanti a un pub di Chieti Scalo. Cristian Cipressi era in compagnia della fidanzata. Apprezzamenti nei confronti della ragazza sarebbero stati all'origine del violento episodio. Il Tribunale di Chieti ha condannato per tentato omicidio a 7 anni e un mese di reclusione ciascuno Luigi Coppola, 26 anni di Scafati e Carmine Gallo, ventinovenne di Torre Annunziata. Esclusa dai giudici l'aggravante dei futili motivi. Coppola e Gallo sono stati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici. Dovranno anche risarcire i danni in separato giudizio alla parte civile. I due imputati hanno rilasciato spontanee dichiarazioni. Hanno puntato sulla legittima difesa, sostenendo che sarebbe stato Cristian Cipressi a scagliarsi contro di loro. Avrebbero reagito colpendolo con un coltello. La tesi difensiva è stata contestata dal PM Marika Ponziani che ha ribadito l'accusa di tentato omicidio. Anche se non c'è mai stato pericolo di vita per la vittima la condotta degli aggressori e il coltello usato - ha sottolineato - erano assolutamente idonee a cagionare la morte.