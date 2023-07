Due arresti a Pescara

Pistole in pugno, carabinieri in borghese hanno fatto irruzione in una sorta di CAF in via Ronchi a Pescara, arrestando due persone. Il luogo frequentato da numerosi extracomunitari, a quanto si apprende era deputato a fornire servizi circa permessi di soggiorno e di lavoro, per lo più a tempo determinato. Gli arrestati sarebbero coloro che gestivano l'ufficio, e le ipotesi di reato sul fascicolo aperto dalla Procura di Pescara, farebbero riferimento proprio alla gestione di quei permessi e dietro compenso illegale. E dall'operazione si attendono sviluppi su quella che appare una vera e propria organizzazione tesa a lucrare sugli extracomunitari.