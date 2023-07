Due giovani escursionisti bloccati sul Gran Sasso

Due giovani escursionisti sono attualmente bloccati nella zona del Corno Piccolo, sul versante teramano del Gran Sasso. Secondo quanto appreso, hanno percorso la via ferrata Ventricini. Intorno alle hanno perso l'orientamento e sono arrivati in un punto da cui non sanno più se procedere verso l'alto o verso il basso. Sono in attesa di aiuti. Quattro finanzieri del Soccorso alpino stanno salendo dalla ferrata Brizio per raggiungerli. L'elicottero del 118 ha provato ad alzarsi ma il vento forte ne ha impedito l'utilizzo.