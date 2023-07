Dybala rinnova

Per Jean Cocteau il genio era la punta estrema del senso pratico, per altri è un incendio dell'estro, la punta estrema della fantasia. L'arte che si fa uomo. Di sicuro a questa celebrata e ricercata categoria appartiene il Gaucho Dybala: lui non calcia ma cesella, il tocco di palla è una carezza vellutata, una sorta di pentagramma delle note calcistiche. Staremmo ore a goderci la sua spettacolare proprietà di palleggio. La Roma è ancora calcisticamente proletaria ma Paulo gli dona quarti di austera nobiltà, considerato l'elevato magistero. Chissà quante volte l'Inter avrà maledetto la scelta di puntare su Correa ( pupillo di Inzaghi) mollando il Picasso argentino. Quello mica calcia: dipinge rari arcobaleni con quelle parabole arcuate, liftate grazie all'esterno luciferino. Paulo è un diamante ma non brilla nell'ombra. Mourinho col suo carisma prima lo ha convinto a sposare la causa giallorossa la scorsa estate, ora è risultato decisivo per l'imminente rinnovo. Thiago Pinto attende gli agenti del Gaucho a Roma per chiudere la pratica ed annullare la fin troppo bassa clausola rescissoria ( 12 per l'estero, 20 per il nostro campionato) garantendogli tra fisso e bonus quasi 7, 5 milioni netti fino al 2026. La Roma non può lasciare agli altri il suo fuoriclasse: Dybala è ormai icona consacrata. Arthur Schopenhauer lo avrebbe descritto così: Un talento colpisce un bersaglio che nessun altro può colpire; un genio colpisce un bersaglio che nessun altro può vedere. Paulo come te non c'è nessuno: basta anche Rita Pavone in certi casi