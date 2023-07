Erogazione dell'acqua, si torna alla normalità

Si torna alla normalità, nella Marsica, dopo i tanti disagi dei giorni scorsi nell'erogazione di acqua. A partire dalle 15 di oggi 14 luglio flussi di nuovo regolari, assicura il consorzio acquedottistico Cam. Sono andati avanti per l'intera notte e fino all'alba i lavori per sostituire la pompa di controllo alla sorgente di Trasacco. A seguito della rottura del sistema tecnico di diffusione, aziende e attività commerciali sono state costrette a utilizzare cisterne mobili per i rifornimenti.