Folgorato mentre maneggiava un cavo

Un uomo di 76 anni di Roseto degli Abruzzi è rimasto folgorato mentre si trovava nei pressi di una piccola rimessa di sua proprietà. Stava maneggiando un cavo di una prolunga elettrica collegata a un contatore. L'incidente è avvenuto in via Pagliaccetti a Cologna Spiaggia, nel comune di Roseto. Sono interventi i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'impianto elettrico e personale sanitario del 118 di Giulianova. Nulla da fare per l'uomo. Si sono rivelati inutili i tentativi di rianimazione. Accertamenti sono stati svolti dalla Polizia di Stato di Atri in collaborazione con la Polizia Scientifica.