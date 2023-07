Furgone in fiamme

Una squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Nereto è intervenuta sull'uscita dal casello Val Vibrata dell'Autostrada A14, a seguito dell'incendio di un furgone condotto da un commerciante ambulante. Le fiamme hanno avvolto completamente il mezzo da cui si è sprigionata un'alta colonna di fumo. L'autista, appena accortosi della presenza dell'incendio, ha subito accostato il mezzo al lato della carreggiata ed è sceso velocemente dalla cabina di guida portandosi in una posizione di sicurezza. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l'incendio con l'ausilio di un'autobotte inviata sul posto dal Comando di Teramo, per poi metterlo in sicurezza e consentire, successivamente, ad un carroattrezzi di recuperarlo. Per tutta la durata dell'intervento l'uscita dal casello dell'autostrada è rimasta chiusa, garantendo il deflusso dei veicoli sulla strada di accesso all'autostrada utilizzata a doppio senso di marcia. Sul posto è intervenuta anche la Polizia autostradale del VII tronco di Città Sant'Angelo e il personale di Autostrade per l'italia per gli adempimenti di propria competenza.