Garcia al centro del villaggio

Il ciuccio campione d'Italia è pronto a rimettere la chiesa al centro del villaggio ripartendo da un alto prelato: Rudy Garcia. Il parto non è stato indolore, l'Aurelio furioso prima di affidare la panca azzurra al francese dal sangue ispanico ha circumnavigato l'universo di Eupalla, incassando copiosi due di picche, alcuni invero inaspettati. Nomi? Vi dice nulla quello di Thiago Motta, rampante nocchiero del Bologna e campione dell'Inter del triplete? Ebbene sì: il pragmatico brasileiro dopo un colloquio con Adl ha declinato l'invito. Aveva intravisto più luci che ombre evidentemente: dura fare meglio del fuoriclasse Spalletti. Ma lo spartano proprietario del Napoli aveva sondato anche Luis Henrique, Klopp, Nagelsmann e Galtier con infruttuosi risultati. Per non dire di Gasperini, contattato a fine aprile tramite un uomo di sua fiducia (l'Ad Chiavelli???) e poi rimosso dai pensieri per motivi tattici (la squadra non intende rinunciare al modulo spallettiano, altro che 3- 5 -2). Stessa solfa (o quasi) per il lusitano Paolo Sousa, convocato in pompa magna alla Filmauro: sembrava fatta ma Adl aveva fatti i classici conti senza l'oste granata. Il patron Iervolino pretendeva il pagamento della clausola rescissoria, non avrebbe mai liberato gratis il suo allenatore visti i pessimi rapporti tra le due tifoserie (qui ci vorrebbe Freud, ma è un'altra storia). Alla fine del tour pirenaico, ricco di curve e tornanti, De Laurentiis ha virato sullo scafato Garcia, in cerca di rilancio dopo i dissidi arabi con CR7. Forse i Dei del calcio tifano per lui: perché a nostro sommesso avviso Rudy sembra l'uomo giusto al posto giusto. Non un rottamatore ma un tecnico capace di gestire quanto di buono lasciato da Spalletti, irrorando il gioco con qualche sua correzione. Se non andrà via Oshimen (Adl certo della sua permanenza) questa squadra proseguirà il canovaccio della scorsa stagione, giocandosi scudetto e credibilità. E' successo già in passato ad Adl. La stampa invocava Emery e lui alla fine rimediò un certo Sarri. Anni prima accadde con Mazzarri. Per non dire di Spalletti reduce da 2 anni di inattività. Piazza e media invocavano Allegri o Sarri, lui spiazzò tutti con il Guru di Certaldo. Garcia ennesima scelta controcorrente di un dirigente scaltro e lungimirante. Mi sa che anche stavolta il Produttore elargirà un bel copione al popolo tifoso. Garcia pronto almeno per un David di Donatello, per gli Oscar c'è tempo.