Getta alcol sul fuoco di una grigliata, 14enne gravemente ustionato

A Moscufo un ragazzo di 14 anni è rimasto gravemente ustionato mentre cercava di alimentare con dell'alcol il fuoco per una grigliata. Era a casa dei nonni in campagna, in compagnia di un cugino. Le fiamme li hanno investiti in pieno provocandogli ustioni sul 40% del corpo. È stato il nonno a portarlo all'ospedale di Penne ma è stato necessario il trasferimento al Gemelli di Roma. La prognosi è riservata. Il cugino ha invece riportato lesioni lievi ed è stato dimesso dall'ospedale del capoluogo adriatico con una prognosi di una decina di giorni. Degli accertamenti del caso si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Penne.