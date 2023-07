Giallo Lukaku

Signori il giallo è servito ! Puntuale come tutte le estati ( manco fosse quello storico della Mondadori) arriva il classico testa coda del mercato, pronto a infiammare (ulteriormente viste le temperature odierne) lettori e ombrelloni. Lukaku protagonista di una giravolta spaziale che manco Goldrake sarebbe stato capace di effettuare. Si era promesso all'Inter rifiutando anche mega offerte arabe. Aspettava solo cessione di Onana per tornare alla Beneamata. Cosa puntualmente avvenuta ma nelle ultime 24 ore sia il belga che l'agente Ledure non rispondono alle chiamate di Marotta e Ausilio. Gatta ci cova. Quelli dell'Inter sono certi che l'attaccante voglia andare alla Juve, ma la dirigenza bianconera smentisce per l'ennesima volta. Non sarebbe in grado di pareggiare l'offerta nerazzurra ( 40 milioni) anche se dovesse dismettere Vlahovic ( piace al Psg). Da Londra e Milano ci arrivano invece altri segnali. Giuntoli avrebbe offerto 37,5 milioni piu 2,5 ai blues chiedendo tempo fino al 4 agosto. E Ledure avrebbe chiuso un accordo con i bianconeri: 12,5 di stipendio rispetto agli 8,5 garantiti dai meneghini. Chi mente? Ora spetta a Lukaku intervenire e chiarire tutta la vicenda. Aveva giurato fedeltà all'Inter, rinnegando opzioni diverse ( Juve e Milan in primis). Ora dovrà dire la verità. Che non puo' avere due facce. L'Inter non andra' oltre lunedi, poi guarderà avanti.