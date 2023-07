Giuntoli e la sostenibilità

Da ieri, dopo la prima conferenza stampa bianconera di Cristiano Giuntoli, anche a Torino si adotta un termine molto in voga nel nostro povero (e indebitato ndr) calcio: la parolina magica proferita dall'ex ds napoletano è “sostenibilità”. Un passo avanti dopo lustri di “finanza creativa” costata squalifiche e penalizzazioni alla Juve, ora totalmente rinnovata dopo il dovuto repulisti deciso dalla proprietà. Giuntoli ha vinto senza barare con i bilanci: lo ha fatto a Carpi ( portato dalla D alla serie A) e a Napoli ( uno scudetto da record ottenuto dopo 33 anni di attesa sotto il Vesuvio con un monte stipendi modesto). Proverà a ripetersi anche a Torino e probabilmente ci riuscirà ma avrà bisogno di un minimo sindacale di tempo. Questa Juve non è la sua: il tecnico non lo ha scelto lui ( lo ha ereditato), parimenti i collaboratori ( è arrivato troppo tardi l'ok di De Laurentiis). E i vari pesi morti da piazzare sul mercato dell'usato non sono certo farina del suo sacco. Prima di comprare dovrà pensare a vendere: non il massimo se dirigi la Juve. Ma il toscano è abituato alle missioni impossibili ( novello Tom Cruise) e pure stavolta scavalcherà il fosso piazzando i vari Artur ( Fiorentina), Zakaria ( forse West Ham), Bonucci ( Lazio? Turchia?), o rilanciando a sorpresa Mckennie. Ovviamente i futuri investimenti passeranno dalla cessione dei 2 big sul mercato : Chiesa e Vlahovic. Il serbo è la seconda ( o terza) scelta dei principali club europei ( Psg, Bayern, Real, Tottenham), mentre su Chiesa vigila il Newcastle ( solo richiesta di informazioni al suo agente Fali Ramadani). Solo dopo Giuntoli potrebbe pensare a Lukaku ( o David e Morata senza resettare Berardi), Kessie e Mavropanos ( difensore ellenico dello Stoccarda già pedinato ai tempi del Napoli). Furbo di tre cotte, sodale di Bertoldo il buon Cristiano: una ne pensa, cento ne fa. Un prestigiatore del calciomercato: sa sempre tirare fuori il coniglio dal suo magico clindro. Juve sei in buone mani.