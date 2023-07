Ha un nome il corpo senza vita trovato in un dirupo

È Bruno Delnegro, pensionato 81enne di Trani, l'uomo trovato senza vita l'estate scorsa a Castrovalva, frazione di Anversa degli Abruzzi, nell'aquilano. I carabinieri di Sulmona sono riusciti a risalire all'identità dell'uomo. Iscritti nel registro degli indagati per soppressione di cadavere, truffa ai danni dell'Inps e indebito utilizzo di carta

bancomat i suoi 3 figli e la compagna di uno di loro. Secondo i carabinieri, l'anziano, allettato e incapace di provvedere a sé stesso, sarebbe stato trovato morto nel letto da uno dei figli che, insieme alla compagna, avrebbe deciso di disfarsi del cadavere spogliandolo e mettendolo in un sacco a pelo a 350 km da casa. Questo per continuare a

percepire la pensione del padre, circa 3 mila euro al mese, riuscendo a incassare complessivamente la somma di circa 60 mila euro a danno dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. Nudo e senza documenti, Delnegro è stato identificato dai militari del nucleo Investigativo dell'Aquila attraverso una protesi femorale. L'attività investigativa ha permesso di ricostruire, passo dopo passo, gli eventi: dall'abbandono del corpo dell'anziano la notte tra il 26 e il 27 luglio 2022. Rilevante, per la procura di Sulmona la mancata segnalazione del decesso all'Inps e il fatto che i figli abbiano continuato a percepire e spendere per quasi un anno la pensione e i risparmi del padre.