Tutto pronto nel porto per l'accoglienza dei 197 migranti trasportati in Abruzzo dalla nave della Ong tedesca. La navigazione e' stata piu' lenta del previsto. A garantirne la sicurezza il Reparto aeronavale della guardia di finanza specializzato anche in soccorsi e sbarchi. Sulla banchina operano la Protezione civile, le forze dell'ordine e il personale del Centro operativo comunale, coordinati dalla prefettura di Chieti.