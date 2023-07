I primi gol dell'estate

Sono partiti i primi test in vista dell'apertura ufficiale della stagione. Diverse compagini prestigiose hanno scelto l'Abruzzo come sede del ritiro precampionato, e così la Curi Pescara, che milita nel campionato di Eccellenza, ha potuto già confrontarsi con Salernitana e Bari. A Roccaraso la sfida con i pugliesi, terminata com'era prevedibile con una larga vittoria dei biancorossi, che si sono imposti per 5-0. E il 28 luglio a Castel di Sangro arriveranno i campioni d'Italia del Napoli. Quattro le amichevoli in programma allo stadio Teofilo Patini. La squadra di Garcia sarà impegnata sabato 29 luglio con i turchi dell'Hatayspor, il 2 agosto con gli spagnoli del Girona, il 6 Agosto con i tedeschi dell'Augsburg e infine venerdì 11 agosto con i ciprioti dell'Apollon Limassol. Tutti i match si giocheranno alle 18.30.