I rinnovi di Aurelio

Abruzzo strategico crocevia del campionato partenopeo. Giorni decisivi per i rinnovi di Osimhen e Zielinsky. Se a Dimaro ci sono stati i primi approcci con i rispettivi agenti, tra Rivisondoli ( c'è l'albergo che ospita il Ciuccio) e Castel di Sangro ( dove si allenerà il Napoli) si registreranno i decisivi rendez vous. La folla reclama l'autografo dell'idolo Oshimen. Crescente l'ottimismo per il possibile prolungamento: Adl pronto al sacrificio economico pur non perdere l'uomo Scudetto. Dai 4,5 attuali potrebbe ( forse) spingersi fino a 8 milioni. Ma sulla clausola non farà sconti : la chiede alta ( anche 140), contrariamente a quanto propone l'agente del nigeriano, il capitolino Calenda. Poi ci sarebbe da sistemare l'annosa problematica dei diritti di immagine: a fine anno scade il contratto di Victor con la Nike: tantissime le multinazionali pronte a ricoprirlo d'oro ma si sa, il Napoli detiene i diritti di ogni singolo tesserato. In questo caso potrebbe essere reiterato il cosidetto "lodo Higuain". Il puntero argentino divise a metà col Napoli i proventi dei suoi ricchi introiti pubblicitari. Strada quindi ancora parzialmente irta ( questo ci arriva dal suo entourage ndr) ma con possibili rettilinei in arrivo sul tragitto. Dovrebbe essere solo in discesa invece quella che porta al rinnovo del polacco Zielinsky ( ha rifiutato Lazio e offerte arabe). Anche in questo caso Abruzzo decisivo: De Laurentiis entro il 12 agosto ( ultimo giorno di ritiro) punta a chiudere il cerchio.