Il laboratorio di Sarri

La bellezza è una forma del Genio, anzi più alta perchè non necessita di spiegazioni. Purtroppo non è mia ma di un certo Oscar Wilde che di professione non faceva l'allenatore ma si occupava d'altro. Potrei affidarmi anche a Dostoevskij ( La bellezza salverà il mondo) o più prosaicamente al mio concittadino Sorrentino ( premio Oscar con la Grande Bellezza) per esaltare il concetto estetico. Perchè la sostanza sarà pure importante ma non va cestinata la forma. Nel calcio è in atto una vera e proprio guerra di religione. Tra chi pensa solo al risultato e chi si batte per un mimimo sindacale di spettacolo. Amo gli estremisti del regno di Eupalla e quindi voto Sarri senza se e senza ma. Lui non chiede campioni, distribuisce idee. Non si appoggia alle giocate del singolo, ma orchestra un collettivo. In due anni ha ribaltato la Lazio ed i risultati si sono visti. Lui puo' solo allenare, proprio non riesce a gestire. Ha vinto l'unico scudetto con la squadra meno sarriana della sua carrriera: la Juve. Capricci del destino. Lotito e il Ds Fabiani pronti agli straordinari pur di affidargli una rosa adeguata. L'inizio del mercato ha elargito l'addio di Milinkovic Savic e l'inatteso mal di pancia di Immobile ( forse irretito dai petrodollari arabi). Lui tira dritto non accampando scuse. Attende un play di lotta e di governo: dovrebbe essere l'ex pescarese Torreira. Dura strappare al Napoli il polacco Zielinsky, quasi impossibile portare Berardi nella capitale. Mourinho avrebbe già urlato la sua ira al mondo intero, lui per ora tace ma di sicuro non acconsente. Ha un vantaggio rispetto agli altri: sa tirare fuori il sangue dalle rape. Chiudere le finestre alla bellezza è contro la ragione: distrugge il vero significato della vita e forse anche l'essenza del calcio. Sarri sa che l'emozione non ha voce, ma cattura i sentimenti.