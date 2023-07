Il Tempo in Abruzzo

In Abruzzo ci attende una domenica accompagnata da condizioni di spiccato bel tempo. Per tutto l’arco della giornata ci aspettiamo cielo terso, completamente sgombro da nubi e quindi ovviamente senza precipitazioni. Grazie ad un ulteriore rinforzo dell’anticiclone nordafricano le temperature registreranno ulteriori diffusi rialzi, con i valori massimi che si porteranno al di sopra dei 30 gradi su buona parte del territorio regionale. Situazione stabile anche per quanto riguarda i venti. Saranno deboli ovunque e nel corso delle ore varieranno direzione numerose volte. Il mare sarà da poco mosso a calmo. Anche la nuova settimana inizierà accompagnata da tempo asciutto e soleggiato. Ci attende quindi un lunedì caratterizzato da cielo sereno ovunque e per tutte le 24 ore. Attenzione perché il continuo rinforzo del campo di alta pressione porterà ulteriori rialzi termici, con temperature massime localmente prossime ai 35 gradi