Il Tempo in Abruzzo

La prima settimana di luglio inizierà accompagnata da tempo variabile. Questo lunedì sta iniziando con cielo sereno o poco nuvoloso ma con il progredire delle ore assisteremo alla formazione di nubi ad evoluzione diurna nelle aree interne, con associati anche rovesci e piovaschi più intensi a ridosso dei rilievi principali. Le temperature massime registreranno lievi aumenti, in special modo sulla Val Pescara e sulla piana di Sulmona dove si riporteranno al di sopra dei 30 gradi. I venti saranno ancora da deboli a moderati e nel corso della giornata assumeranno direzione variabile. Il mare sarà poco mosso lungo tutto il litorale. La mattinata di martedì inizierà con qualche nube sparsa, specie nell’entroterra, che poi nel corso delle ore si farà via via più estesa e consistente portando anche stavolta rovesci e temporali, più intensi durante le ore pomeridiane. Le temperature massime subiranno lievi flessioni.