Il tempo sull'Abruzzo

Ancora condizioni di spiccato bel tempo in Italia e ovviamente in Abruzzo.

La giornata odierna trascorrerà con cielo sereno con il passaggio di innocue velature al mattino e la possibile formazione di isolate nubi sulle zone montane al pomeriggio, più probabili sulla zona dell’Alto Sangro. Queste nubi non saranno comunque in grado di portare precipitazioni degne di nota.

Le temperature massime registreranno ulteriori aumenti, si attesteranno intorno ai 30 gradi su buona parte del territorio regionale, con i picchi maggiori attesi nella piana di Sulmona e nel Fucino, dove potremo avere punte intorno ai 31/32 gradi.

I venti saranno tendenzialmente deboli per tutta la giornata. Nelle aree interne assumeranno direzione variabile mentre lungo la fascia adriatica soffieranno dai quadranti orientali. Il mare rimarrà poco mosso.

Per domenica ci attende un’ennesima bella giornata di sole, stavolta con cielo in prevalenza terso per tutto l’arco delle 24 ore. Le temperature continueranno ad aumentare riportandosi diffusamente al di sopra dei 30 gradi.