Il tempo sull'Abruzzo

Questa nuova settimana inizierà con un deciso rinforzo dell’anticiclone nordafricano.

Oggi in Abruzzo avremo cielo in prevalenza sereno con il passaggio di innocue velature che nel pomeriggio di addenseranno lungo la fascia adriatica, in generale senza fenomeni di rilievo.

Le temperature registreranno una fortissima impennata. Su buona parte della fascia costiera si raggiungeranno picchi intorno ai 40 gradi o poco più, soprattutto sui settori meridionali, mentre nelle conche interne si attesteranno perlopiù tra i 36 e i 38 gradi.

Questi decisi rialzi saranno dovuti in buona parte ad un’intensificazione dei caldi venti meridionali che rapidamente passeranno da deboli a moderati e localmente fino a forti. Soffieranno in prevalenza da sud-ovest e sud-est e il mare sarà da poco mosso a mosso.

Da domani invece l’area di alta pressione si indebolirà rapidamente. In Abruzzo ci aspettiamo nubi sparse, in prevalenza di tipo stratificato che però sui settori settentrionali e nelle aree interne riusciranno a farsi più compatte fino a portare possibili piovaschi. Le temperature diminuiranno sensibilmente.