Il tempo sull'Abruzzo

Il rinforzo dell’anticiclone nordafricano porterà tempo stabile e soleggiato. In Abruzzo ci attende una bella giornata di sole, con cielo sereno ovunque per buona parte della giornata. Solamente durante le ore centrali della giornata, sui rilievi principali, potremo assistere alla formazione di isolate nubi che comunque non porteranno precipitazioni degne di nota associate.

Le temperature massime continueranno ad aumentare, riportandosi diffusamente intorno o al di sopra dei 30 gradi.

Per quanto riguarda i venti saranno ancora da deboli a moderati e nel corso della giornata non assumeranno una direzione ben precisa ma la cambieranno più e più volte. Il mare si manterrà poco mosso.

Anche domani ci attende una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo in prevalenza terso a parte la possibile formazione di isolate nubi lungo la dorsale appenninica anche stavolta senza fenomeni di rilievo. Le temperature risulteranno tutto sommato senza variazioni di rilievo.