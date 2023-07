Il tempo sull'Abruzzo

L’anticiclone subtropicale africano non arresta il suo rinforzo e nei prossimi giorni ci garantirà tempo stabile e soleggiato. In Abruzzo avremo cielo terso per buona parte della giornata, a parte la formazione di isolate nubi a ridosso dei rilievi principali, che comunque non diventeranno abbastanza consistenti da riuscire a portare piogge.

Le temperature si manterranno tutto sommato senza variazioni di rilievo, con le minime prevalentemente tra i 15 e i 22 gradi e le massime intorno ai 30 gradi o poco più.

Non avremo particolari rialzi termici perché sulla nostra regione soffieranno venti in prevalenza settentrionali, in particolare da nord-est e nord-ovest. Il mare sarà tendenzialmente poco mosso.

La giornata di domani sarà molto simile. Avremo ancora cielo in prevalenza sereno con la possibilità di avere isolate nubi in prossimità delle maggiori cime appenniniche durante le ore centrali della giornata, ancora senza precipitazioni degne di nota.