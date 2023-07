Il tempo sull'Abruzzo

Nei prossimi giorni l’alta pressione sarà in rinforzo e quindi il tempo registrerà diffusi miglioramenti. Infatti la giornata odierna sarà prevalentemente soleggiata. Durante le ore centrali potremo assistere alla formazione di isolate nubi lungo la dorsale appenninica che in generale non porteranno precipitazioni degne di nota associate a parte possibili isolati piovaschi sulle zone montane.

Le temperature registreranno lievi rialzi, con le massime prevalentemente comprese tra i 28 e i 32 gradi.

I venti saranno tendenzialmente deboli ovunque e soffieranno dai quadranti occidentali sui settori interni e da quelli orientali lungo la fascia adriatica. Il mare sarà da calmo a poco mosso.

Anche per giovedì ci aspettiamo condizioni di generale bel tempo, con cielo sereno e la formazione di isolate nubi a ridosso dei rilievi principali durante le ore centrali della giornata, ma senza fenomeni di rilievo associati. Le temperature continueranno ad aumentare.