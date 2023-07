Incendio nella notte nello stabilimento della Tecnopack a San Salvo. Le fiamme si sono propagate con facilità in un'azienda che produce nella zona industriale di Piana Sant'Angelo imballaggi industriali in legno, e offre legno per costruzioni, falegnameria e pellet.

Il rogo è stato spento dopo alcune ore dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Vasto che hanno provveduto anche alla bonifica dell’area danneggiata dalle fiamme.

Non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato l’incendio.