Incidente in moto, muore 44 enne

La piccola comunità di Mosciano Sant'Angelo di nuovo scossa per un incidente in moto. Stavolta l'amara sorte è toccata a Ventura Poltrone, 44 anni, schiantatosi contro un palo della pubblica illuminazione in via Vittorio Veneto, ieri attorno alle 23. L'uomo, che faceva il camionista, era in sella alla sua Vespa della quale ha perso il controllo per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo visti i numerosi traumi riportati ma Ventura Poltrone è morto nel trasporto all'ospedale dei Giulianova.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Pineto, raccogliendo anche le testimonianze di alcuni automobilisti di passaggio, in particolare coloro che hanno avvisato i soccorsi. La dinamica è ancora tutta da ricostruire.

Su Facebook numerosi messaggi di cordoglio degli amici di Ventura Poltrone, mentre gli abitanti di Mosciano Sant'Angelo sono straziati per la tragedia occorsa a uno dei suoi concittadini più amati.