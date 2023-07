Incidente sulla Provinciale 15

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta sulla SP15, tra Giulianova e Mosciano Sant'Angelo, nei pressi della località Convento di Mosciano Sant'Angelo ma nel territorio del comune di Giulianova, a seguito di un incidente stradale. Nell'incidente sono rimaste coinvolte una Hyundai Atos con alla guida una donna di 67 anni e una Nissan Juke condotta da un'altra donna 48enne. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Giulianova, le auto si sono scontrate in corrispondenza di un'intersezione stradale. A seguito del violento impatto gli autoveicoli sono rimasti seriamente danneggiati, con l'Atos che si è ribaltata sul tettuccio. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per prestare soccorso alla conducente dell'auto ribaltata e hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati. La donna infortunata, residente a Mosciano Sant'Angelo, è stata trasportata presso l'ospedale di Giulianova con un'autoambulanza del 118.